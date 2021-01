Vodskov splittet i kampen mod ballademagere: - Sørgeligt, at det har udviklet sig på den her helt destruktive måde

Er du ung, mellem 15-18 år, og bor Vodskov? Så vil NORDJYSKE gerne tale med dig om ungdomslivet i 9310. Kontakt vores journalist Thomas på thomas.lee@nordjyske.dk

VODSKOV:- Det er simpelthen ufatteligt, at de fortsætter deres vanvid!!

- Pas på jeres ting, lige nu går der ni unge og utroligt flabede drenge rundt.

- Så blev det vores tur til at få besøg af nogle uopdragne møgunger. Det resulterede i en sprængt postkasse.

Bølgerne går højt på Facebook, når borgerne i Vodskov diskuterer den ballade, der har ramt byen det seneste halvt år. Især i efteråret var byen ramt af hærværk og en stor gruppe unge mennesker, der samlede sig foran Kultur- og Idrætscentret eller ved skolen.

Splittelsen i byen har været så kraftig, at nogen har oprettet endnu en Facebook-gruppe, så vrede borgere mere frit kan dele med hinanden, hvad de unge ballademagere nu har gang i.

Problemerne var ifølge alle kilder størst omkring efterårsferien, men hvorvidt Vodskov stadig er en by præget af en gruppe unge med uhensigtsmæssig og utryghedsskabende adfærd er til diskussion – og den diskussion fylder stadig en del i Vodskov.

NORDJYSKEs fotograf fandt graffiti flere steder i byen, da balladen var på sit højeste i efteråret. Arkivfoto: Torben Hansen

Tærer på kræfterne

En af dem, der har oplevet hærværk op til flere gange er Tage Landgrebe-Nielsen, der er formand for FDF Vodskov. Foreningen har et område midt i byen med foreningshus, shelters og bålplads. Et område, som unge i en periode har brugt som tilholdssted og som flere gange har været udsat for hærværk.

- Vi havde i starten ikke noget imod, at nogle få unge mennesker kom forbi og sad og snakkede, men i løbet af de sidste par år har det udviklet sig til, at de ødelægger og splitter det af, fortæller formanden.

Ifølge ham har hærværket på FDFs område stået på i omkring tre år. Selvom det var værst i efteråret, er det dog hans oplevelse, at problemerne igen er eskaleret den seneste måned. Mellem jul og nytår oplevede de nemlig hærværk igen, hvilket også blev meldt til politiet.

- Det er træls, for vores mission i foreningen er at lave noget godt for unge mennesker. Men så oplever vi, at deres jævnaldrende kammerater ødelægger det. Mine ledere bliver jo modløse, når vi skal gå og reparere på noget, forklarer Tage Landgrebe-Nielsen og fortæller:

- Når vi har planlagt en aktivitet og skal i gang, så skal vi starte med at rydde op. Det er jo ikke befordrende.

En smadret rude er blot en ud af flere hærværkssager på FDFs område. Privatfoto.

Blandt skaderne det sidste halve år er knuste ruder, et ødelagt brændeskur, oversavning af hængelåse, spredning af brænde og ukontrolleret båltænding, fortæller formanden, der dog ikke tror, at gerningsmændene har noget imod FDF. De er uheldigvis bare blevet ramt af den destruktive adfærd.

- Jeg har arbejdet med unge mennesker i ganske mange år og har stor forståelse for, at der skal ”brændes noget krudt af”, men det er rigtig sørgeligt, at det har udviklet sig på den her helt destruktive måde. Jeg ville sådan ønske, at de unge fik noget konstruktivt at bruge kræfter på. Et opbyggende fællesskab som de kunne gå op i.

FDF Vodskov har løbende haft en tæt dialog med politiet, som Tage Landgrebe-Nielsen er glad for, har patruljeret i området og er kommet, når de ringede.

Politiet har opfordret foreningen til at sætte plader for døre og vinduer, så bygningerne ikke er tilgængelige. Det har de også gjort, men formanden frygter, at den meget ravage trækker for mange kræfter ud af foreningens frivillige.

- Hvis det bliver for træls at have med at gøre, så gider man jo ikke. Hvis det bliver for brydsomt at rende rundt og skifte ruder og anmelde til forsikringsselskabet. Vi har et areal som er fysisk åbent, og det kunne vi selvfølgelig godt sætte et kæmpe hegn rundt om, men det er imod vores pædagogik at hegne alt ind og låse alt af. Vi vil gerne være et åbent og udadvendt indslag i byen.

- Vi har en fantastisk plet her midt i byen, og vi har mange børn, der kommer her gladeligt, og derfor synes jeg, det er et slag i ansigtet på den ungdomskultur, vi prøver at lave, siger Tage Landgrebe-Nielsen, formand for FDF Vodskov. Foto: Martin Damgård

Kommunen på sagen

Den store mængde hærværk og en større forsamling af unge mennesker i byen gjorde, at myndighederne også blev opmærksomme på problemerne i Vodskov. Og da problemerne var værst omkring efterårsferien, var det nødvendigt at få lavet et løbende, ekstraordinært SSP-samarbejde, fortæller Nuuradiin Hussein, der er SSP-konsulent i Aalborg Kommune. Han har stået for koordineringen af den indsats, der skulle komme problemerne i Vodskov til livs.

Foruden politiet, der begyndte at lave mere opsøgende arbejde og patruljering, blev Midtbysjakket, en gruppe af opsøgende medarbejdere i Aalborg Kommune, også sendt til Vodskov. De kom med jævne mellemrum før – men nu kom de markant mere til byen for at kontakte de unge og finde ud af, hvad der kunne gøres.

- Der har været en række forskellige tiltag, der tilsammen gerne skulle være med til at dæmme op for den utryghed, der opstod i Vodskov. Samtidig skulle tiltagene også være med til at give de unge mennesker noget andet at give sig til end at begå hærværk og skabe utryghed, siger Nuuradiin Hussein, der fortæller, at man derudover arbejder på at få forældrene til at tage et større ansvar for deres børn.

Det viste sig også, at ikke alle, der skabte problemer i byen tilbage i efteråret, kom fra Vodskov. En del af myndighedernes arbejde har derfor også været at aktivere ungdomsklubberne, som så kunne trække de unge tilbage til deres egne områder, forklarer Nuuradiin Hussein. Ifølge ham har indsatsen i SSP-samarbejdet hjulpet på udfordringerne i byen.

- Der er kommet ro på, i forhold til det vi så i efteråret. Dengang var der store samlinger af unge mennesker, både på og omkring skolen, der begik hærværk, skabte utryghed og konflikter. Men vi har stadig unge mennesker, der er bosat i området, som vi er opmærksomme på. Vi arbejder på, at de skal have det godt og komme væk fra den her bekymrende adfærd.

- Der er ofte unge, der har brug for hjælp, og det kan vi ikke løse på én dag. Det kan være derfor, der er nogle, der oplever, problemet ikke helt er løst, mens andre oplever problemet er løst, fordi de ikke længere kan observere, at der er uro og samlinger af unge, som skaber utryghed, fortæller SSP-konsulent Nuuradiin Hussein. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Flere sigtet for hærværk

Simon Jacobsen, der er politikommissær og leder af politiets forebyggelsesafdeling i Aalborg, er enig med Nuuradiin Hussen i, at der er kommet mere ro på i Vodskov siden efteråret. Den mere ro forklarer han blandt andet med, at flere unge er blevet sigtet – dels for hærværk, dels for personfarlig kriminalitet.

- I forhold til hærværk har vi faktisk lavet en massiv efterforskning for at finde ud af, hvem der har lavet al det her hærværk, forklarer han.

I alt er tre personer blevet sigtet for hærværk i byen; en under 15, en over 15 og en over 18. Udover hærværkssigtelserne er to unge blevet sigtet for trusler mod en anden ung i gruppen.

- Når først vi går i gang med at sigte de her unge mennesker for nogle ret alvorlige forbrydelser, så synes de ikke, det er voldsomt sjovt. Der får de trukket følehornene til sig, og er kommet tilbage til de områder, de måske egentlig kommer fra, forklarer Simon Jacobsen.

En af de seneste hærværksepisoder i byen, der har vagt opmærksomhed, er to busskure, der blev sprængt i stykker med kanonslag. Simon Jacobsen forklarer dog, at politiet ser de to episoder som hærværk begået i forbindelse med nytårsaften, der som sådan ikke har noget at gøre med sagerne fra efterårsferien.

Nytåret til trods mener han, at politiet og kommunen har fået skabt ro på i Vodskov.

- Vi er kommet rigtig langt, og vi betragter vores indsats sammen med kommunen som en succes, forstået på den måde, at vi har fået skabt ro på deroppe. Det oprindelige problem er blevet løst.

Ikke nok ro på

Hvorvidt problemet er løst, og hvorvidt der er ro nok i Vodskov, er der dog ikke enighed om i byen. Formanden for Vodskov Samråd, Peter Lindholt, mener, der stadig er problemer med unge, der skaber utryghed i byen.

Simon Jacobsen fra politiet siger, de har fået skabt ro på i Vodskov. Er du enig i den analyse?

- Det kommer an på, hvad ro er. Der er blevet mere ro, det er der. Men er det nok ro, det kan man jo så diskutere. For det er heller ikke alt, som folk ringer ind til politiet med, når de ser og oplever ting heroppe. Men derfor kan det jo godt være utryghedsskabende alligevel, konstaterer han.

- Udover at de nogle gange tager noget fra nogle garager og laver graffiti rundt om på postkasser og campingvogne med videre, så bliver folk også utrygge, når der kommer sådan en gruppe med hættetrøjer og sorte tørklæder foran munden og buldrer derudaf, uddyber han med henvisning til det seneste halve års problemer i byen.

Synes du, der er blevet gjort nok?

- Det må jeg nok indrømme, at det synes jeg ikke, der er. Når det har kunnet stå på i så mange måneder, skulle der nok have været lidt bedre fokus fra starten af, også med, hvem der har myndigheden eller ansvaret. Er det børn eller de er over 18, i forhold til hvordan man skal tackle det, og hvilke muligheder de sociale myndigheder har.

Peter Lindholt fortæller videre, at han mener, man skulle have taget hårdere fat i de unge, der skabte problemer fra starten af, inden det spredte sig til andre unge.

Vodskov Samråd vil nu forsøge at komme i dialog med byens unge for at finde ud af, hvad de har brug for, og hvorvidt byen kan hjælpe.

Peter Lindholt, formand for Vodskov Samråd, mener stadig ikke problemerne i byen er løst, selvom situationen er blevet bedre siden efteråret. Foto Lars Pauli

Ikke nødvendigvis de unge, der står bag

En kold og regnvåd aften møder vi Lotte Nygaard, der skal rundt på sin faste tur i Vodskov. Hun er opsøgende medarbejder i Aalborg Kommunes Midtbysjakket og har været en del i Vodskov for at komme i dialog med de unge, finde ud af, hvad problemet er, og se hvad der skal til for at få det løst.

- Lige nu er der meget stille heroppe. Vejret og nedlukningen har gjort noget godt på den front, samt det arbejdet der er gjort, fortæller hun.

Lotte Nygaard fortæller også, at flere i den store gruppe af unge, man så i efteråret, ikke kom fra Vodskov. Hvorfor de lige mødtes i Vodskov, var mere eller mindre en tilfældighed.

- Nogle udefra er kommet herop, fordi de har haft en kæreste, eller havde et par venner, der boede heroppe, og som også syntes, der var nogle søde piger her. Så det har været en hel tilfældig sammensætning af unge. Vi har været kaldt ud andre steder, hvor det har været det samme, forklarer hun.

Lotte Nygaard og hendes kolleger har løbende snakket med de unge, der opholdt sig i bybilledet – og de unge vil hjertens gerne snakke, forklarer hun.

- Selvfølgelig har vi snakket med flere af de unge om hærværk. Jeg tænker, flere af de her unge, har et kendskab til det, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er dem, der har gjort det, fortæller hun og uddyber:

- Der er mange ting, de gerne vil snakke med os om, og så er der selvfølgelig nogle ting, de ikke fortæller os om. Det er fair nok, men vi har talt med dem om, hvor dumt det er, og hvordan andre ser på dem. De er også godt klar over, at folk tror, det er dem.

En ting er en masse unge mennesker, der mødes og hygger sig i Vodskov – det at det kan lede til hærværk, hvordan kan det ske?

- Det er ikke nødvendigvis den gruppe her, der har lavet det hærværk. Det skal man huske. Men fordi, de har fyldt meget med deres tilstedeværelse, på grund af antallet, tror jeg, det har fået nogle til at føle sig utrygge. Så er det også nemt at sige, det er dem. Men det er jo ikke sikkert, det er dem, der har gjort det.

Vil det sige, at det hærværk, som byen har stemplet som de unges skyld, ikke nødvendigvis hænger sådan sammen?

- Ja, det er ikke nødvendigvis dem, siger hun med henvisning til den mindre gruppe af unge fra byen, der stadig samles.

Siden nytår har Midtbysjakket skruet ned for deres tilstedeværelse i Vodskov, selvom de stadig kommer forbi engang i mellem. Hvis nogen stadig føler sig utrygge, så kan man sagtens snakke med de unge, forklarer Lotte Nygaard - det vil de gerne.

Kommunen stadig opmærksom

Selvom situationen i Vodskov skulle være mærkbar bedre siden efteråret, og Midtbysjakket nu har en mindre tilstedeværelse i byen, trækker kommunen sig ikke ud af Vodskov og påstår alt er perfekt, fastslår SSP-konsulent Nuuradiin Hussein.

- Der har været en relativ lang periode med ro, og så har vi omkring jul og især nytår set nogle busskure, der blev smadret med fyrværkeri. Den her uro eller unge-adfærd, som er uhensigtsmæssig, kan opstå og blusse op ind i mellem. Men det er ikke vedvarende, som det var i efteråret, forklarer han og fortæller, at Aalborg Kommune stadig er opmærksomme på Vodskov.

- Nogle af de her unge mennesker bor stadig i området, og dem arbejder vi for og med, så de ikke skaber den form for uro, som vi oplevede i efteråret.

Ifølge SSP-konsulenten er situationen i Vodskov ikke enestående. Lignende problemer med unges adfærd har tidligere ramt Hals og Klarup. Det dukker op i forskellige byer og bydele i forskellige perioder.

Med det sagt, så skal borgerne ikke holde sig tilbage fra at kontakte SSP, hvis de oplever, situationen udvikler sig bekymrende, fortæller Nuuradiin Hussein.

- Vi vil altid sammen med områdets aktører, herunder forældrene, finde de bedste løsninger og sikre, at der er en god ungdomskultur i deres område.