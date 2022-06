Vognmand tabte ladning med skidtfisk flere steder

AABYBRO:Hvis det lugtede mærkeligt i Aabybro og flere andre steder onsdag eftermiddag omkring klokken 15.30, hang det sammen med, at en lastfuld skidtfisk ikke var ordentligt sikret.

Det resulterede i, at en større mængde skidtfisk endte med at ligge på blandt andet Kattedamsvej i Aabybro og flere andre steder mellem Langholt og Aabybro.

- Vognmanden var kørt en tur på omkring 23 kilometer fra Langholt til Aabybro, hvor der flere steder var røget skidtfisk på vejen. Det har Nordjyllands Beredskab været ude at rydde op i, og det modtager vognmanden et erstatningskrav for, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

Vognmanden har erkendt sit ansvar for den spildte last og kan se frem til en bøde for ikke at have sikret sin last ordentligt.

