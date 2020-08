Vold i Aalborg-taxi: Knytnæver i stedet for kontanter

NØRRESUNDBY:En beruset passager havde ingen penge med til at betale for turen, da han natten til fredag tog en taxi fra Signalvej i Aalborg til Abildgårdsvej i Nørresundby.

Turen sluttede kl. 00.40, og her valgte manden at betale taxichaufføren for turen med knytnæveslag på skulderen og i ansigtet i stedet for kontanter.

Det oplyser Poul Fastergaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Gerningsmanden stak af fra stedet, men blev senere anholdt af en patrulje fra ordensmagten, og han sidder nu og fordamper rusen på politigården.

- Vi har ikke hans identitet endnu. Han har ingen papirer på sig, og han har ikke været i stand til at fortælle, hvem han er. Han taler ikke dansk. Så indtil videre sidder han herinde, oplyser vagtchefen.