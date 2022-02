Vold i Aalborgs festgade blev filmet

AALBORG:Nattelivet er tilbage i Aalborgs festgade Jomfru Ane Gade, og det har politiet også mærket.

Natten til onsdag blev en 19-årig mand slået i ansigtet af en anden ung mand i festgaden.

Volden foregik omkring kl. 03.30 ude på gaden og kunne ses på overvågningsvideo. En 20-årig mand blev anholdt og sigtet for at have slået den 19-årige.

- Den 19-årige fik umotiveret et knytnæveslag i ansigtet, kan vi se på videoen. Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Den 20-årige er løsladt efter afhøring, men han kan se frem til et retsligt efterspil.