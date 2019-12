Vold i værtshusmiljøet: To blev anholdt

AALBORG/HOBRO:To berusede mænd har natten til lørdag overnattet i detentionen på politigården i Aalborg efter at have opført sig truende og voldeligt i nattelivet.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

I Hobro truede en 56-årig mand en dørmand med flasker ud for en restauration på Adelgade. Det skete lidt efter klokken 2. Den berusede 56-årige blev dog overmandet og siden anbragt i detentionen.

En 23-årig mand fra Aalborg havde taget turen til Hjørring for at gå i byen. På Jernbanegade ud for nummer 4 kom han i slagsmål efter et skænderi, og her gav han en tilfældig mand flere slag i ansigtet.

Manden forsøgte at stikke af, men nogle personer fulgte efter og fik ham tilbageholdt, indtil politiet kunne anholde ham klokken 04.42. Manden er sigtet for vold.

Begge mænd er afhørt lørdag formiddag og derefter løsladt.