Vold, trusler og to slagtede geder: 30-årig skal halvandet år i fængsel

VODSKOV:Det gik ikke stille for sig, da tre beboere på et bosted i Vodskov i september sidste år blev uvenner efter at have brugt natten på at drikke sig fulde sammen.

Her rottede de to af dem, to mænd på henholdsvis 30 og 27 år, sig sammen og udøvede grov vold mod den tredje, som var jævnaldrende med dem. Han fik blev både sparket og slået, skubbet ud fra en altan i fire meters højde og til sidst tvunget til at kravle ud af et vindue i sin egen lejlighed og igen falde cirka fire meter ned.

Udover blå mærker på hele kroppen, en blødning i øjet og læsioner i ansigtet, kostede det også manden et brækket ben og en brækket knogle i foden.

Det kom frem under en retssag ved Retten i Aalborg torsdag, fortæller anklager i sagen, Malene Lund Andersen ved Nordjyllands Politi.

- Årsagen til volden mod den tredje beboer havde de to tiltalte lidt forskellige forklaringer på, men en pædagog på stedet fortalte, at det vist skyldtes nogle uoverensstemmelser i forbindelse med køb og salg af nogle ting indbyrdes. Desuden havde de drukket om natten og taget nogle stoffer, og så var det gået løs om formiddagen, fortæller Malene Lund Andersen.

Volden var først blevet opdaget af pædagogerne på stedet, da ham, det var gået ud over, sad forslået på trappen uden for bostedet ved middagstid.

- Tilsyneladende havde alt været stille og roligt på værelserne, når pædagogerne havde tjekket, siger anklager Malene Lund Andersen.

Ville lave "en Breivik"

Senere samme dag var det imidlertid ved at gå galt igen, da den 30-årige begyndte at true den 27-årige.

- Den 27-årige havde vist fået det skidt med det, de havde gjort ved den tredje beboer, så han havde været nede og snakke med pædagogerne. Og det faldt altså ikke i god jord hos den 30-årige, siger anklageren.

Derfor havde den 30-årige mand sendt ham nogle beskeder, hvor han blandt andet truede med at hakke ham til fars og at slå ham ihjel.

Episoderne på bostedet i Vodskov var dog ikke det eneste, den 30-årige mand var tiltalt for. Lignende trusler havde han nemlig også tidligere fremsat på Facebook, hvor han i november 2019 fra en falsk profil livestreamede i en gruppe, der hedder "den globale hyggegruppe". Her havde han, maskeret med hat, mørke briller og maske for næse og mund, truet sine seere med, at han ville "lave en Breivik" på dem - med henvisning til Anders Breivirks terrorhandlinger i Oslo og på øen Utøya, hvor han dræbte 69 mennesker i 2011.

Af anklageskriftet fremgik det også, at den 30-årige tidligere havde truet en medbeboer på et andet bosted i Midtjylland, hvor han tidligere har boet, og at han har talt nedsættende og fornærmende til nogle betjente og bidt i forsædet på en politibil, så der kom et mærke.

Fældet af ged i fryseren

Noget af det eneste i det seks sider lange anklageskrift, den 30-årige tiltalte nægtede at have gjort, var at have slagtet to geder, der tilhørte bostedet i Midtjylland, hvor han boede indtil sommeren 2020.

- Gederne var nogle, der blev brugt som en slags kæledyr på det her bosted, forklarer anklager Malene Lund Andersen.

Ifølge anklageskriftet var han tiltalt for at have slagtet og parteret dem - noget, den 30-årige uden meget held havde forsøgt at nægte, fordi politiet under en ransagning af hans lejlighed fandt en parteret ged i fryseren.

Alt i alt lød den endelige dom for den 30-årige mand på et år og seks måneders ubetinget fængsel. Den 27-årige, der var medvirkende til den grove vold på bostedet i Vodskov, fik en dom på et år og tre måneders fængsel.

- De er begge to tidligere straffet vold, brandstiftelse og trusler, men de har også været under en særlig foranstaltning begge to, som gør, at de bor på det her bosted i Vodskov. Den 30-årige er blevet vurderet til at have psykisk funktionsnedsættelse, og den 27-årige er lige nu under psykiatrien her i Nordjylland, siger anklager Malene Lund Andersen.

Hun havde lagt op til forvaringsdomme, men de blev altså af retten ændret til fængselsdomme.