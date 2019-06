Vold ved karneval: Seks måneder i fængsel for slag med smadret flaske

AALBORG: En 22-årig mand blev fredag formiddag ved Byretten i Aalborg idømt seks måneders ubetinget fængsel for en voldsepisode, der fandt sted under årets Aalborg Karneval.

Den voldsomme episode fandt sted i Kulturparken overfor Hotel Hvide Hus i Aalborg, efter at karnevalsoptoget ved 17-tiden havde ramt Kildeparken.

To mænd stod ved en kabeltromle, der fungerede som barbord. Der blev - ikke overraskende - drukket en del øl.

- På et tidspunkt og uden vi aner hvorfor - det kunne hverken den forurettede eller den tiltalte huske noget om i retten - kom de to op at toppes. Det, vi hare kunnet bevise, er, at den 22-årige skubbede til den 28-årige, der faldt omkuld. Da han så kom op at stå, tog den 22-årige om halsen på den 28-årige. Derefter tog den 22-årige en flaske og slog den 28-årige i hovedet med flasken, fortæller senioranklager Torben Kaufmann Sørensen.

Flere slag med flaske

Den 28-årige fik mindst et par slag i hovedet med flasken, der smadredes. Derefter slog den 22-årige igen den 28-årige - denne gang i brystet. Da flasken var smadret betød det nogle snitsår i brystet nær halsregionen på den 28-årige, der dog ikke var i livsfare under det voldsomme opgør.

- I dommen lagde retten til grund, at den 28-årige blev slået med flasken, men at der ikke var tale om et stik som sådan. Spørgsmålet har også været om den nu dømte var klar over, at flasken var gået i stykker. Det kunne han ikke fortælle noget om i retten, siger senioranklageren.

Den 28-årige fik en flænge ved det ene øje, på siden af hovedet samt i brystet tæt ved halsen. Ingen af læsionerne var livstruende.

Erkendte tummelen

Den 22-årige erkendte i retten, at han havde gjort et eller andet. Men han kunne ikke huske hvad. Han mente dog, at det var den 28-årige, der begyndte bataljen med at tage om halsen på ham.

- Men det var der en masse vidner, der gav et andet billede af situationen. Den 22-årige var gået i sort, og alle til stede havde indtaget en del alkohol. Men vi fik dog et fint billede af, hvad der havde foregået, siger Torben Kaufmann, der noterer tilfredshed med den hurtige afklaring og dommen i sagen.

Den 22-årige modtog dommen, og retten bestemte, at han skal forblive varetægtsfængslet, indtil den egentlige afsoning kan begynde.