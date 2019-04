Voldsmand slog og stak med flaske: Straf næsten fordoblet

AALBORG: En 29-årig mand fra Aalborg har ved Landsretten i Viborg fået sin straf næsten fordoblet til ni måneders ubetinget fængsel efter et voldeligt overfald på Mallorca Bar i Aalborg lørdag 15. september ved 04.30-tiden.

Det oplyser anklager ved Statsadvokaturen i Viborg, Thomas Klingenberg.

Ved Byretten i Aalborg var den 29-årige blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for det voldsomme overfald, der skete med en flaske og gik ud over en for den 29-årige fuldstændig ukendt gæst i baren.

Thomas Klingenberg er meget tilfreds med, at straffen er steget fra de fem til nu ni måneders ubetinget fængsel.

– Der er tale om at bruge en skærpelse i lovgivningen, der gør det muligt at fordoble straffen, når volden udøves med et skarpt våben, der kan sidestilles med en kniv. Den bestemmelse valgte landsretten at gøre brug af. Retten vurderede, at en smadret flaske kan være lige så farlig som en kniv. Og samtidig var der jo også tale om et fuldstændig tilfældigt og umotiveret overfald, forklarer anklageren.

Han oplyser, at den 29-årige er kendt af politiet og tidligere dømt for voldskriminalitet,

Smadrede ølflaske i hovedet på offer

Selve voldsepisoden opstod på Mallorca Bar om morgenen 15. september. Den 29-årige sad på en barstol. Han tog en ølflaske og tildelte den 39-årige, der sad ved siden af ham, et slag med ølflasken, så den smadredes.

Derefter holdt han den 39-årige mand fast og stak ham to gange med den smadrede flaske, så den 39-årige fik en flænge på mellem seks og otte centimeter lang og fem centimeter bred i hovedet.

Den 39-årige mand fra Aalborg måtte til behandling og lappes sammen på Aalborg Universitetshospital.

Den 29-årige blev dagen efter det voldsomme overfald fremstillet i et grundlovsforhør, der blev fremmet til en egentlig retssag, da den 29-årige stillet overfor videoovervågningsbilleder af slagsmålet erkendte, at han var gerningsmanden.

Med de ni måneders fængsel er sagen nu afsluttet. Den 29-årige har været på fri fod og vil fortsat være det, indtil afsoningen af dommen kan påbegyndes, oplyser Thomas Klingenberg.