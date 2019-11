Voldsmand slog til: To mænd slået ned i Aalborg

AALBORG:23-årig mand fra Aalborg gik i nogen grad amok natten til søndag og overfaldt to andre mænd. Det skete i Ny Mølle Stræde ved Jomfru Ane Gade.

- En af vores patruljer bliver opmærksomme på en mand, der bløder fra ansigtet. Da de retter henvendelse til ham, fortæller han, at han er blevet overfaldet med slag og spark samt har fået hovedet banket ind i en mur flere gange - og at det er derfor, han bløder, siger vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Offeret kunne umiddelbart pege på gerningsmanden, der forsøgte at flygte fra stedet, men hurtigt blev fanget af betjentene, der kunne anholde ham.

Efterfølgende viste det sig, at gerningsmanden havde overfaldet en mand mere, der havde fået kastet en flaske i ansigtet. De to ofre er begge mænd fra Aalborg-området på henholdsvis 24 og 41 år.

Søndag formiddag havde politiet ikke klarhed over et eventuelt motiv til overfaldet, ligesom det endnu ikke er besluttet, om man vil fremstille gerningsmanden i et grundlovsforhør.