Voldsom anholdelse af René Larsen: Far fængslet for at slå betjent

AALBORG/NIBE:En 47-årig mand er ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg søndag ved middagstid blevet fængslet frem til 11. maj sigtet for vold mod en betjent i forbindelse med en anholdelse sent lørdag aften i Nibe.

Her anholdt Nordjyllands Politi lørdag aften omkring klokken 20.30 den 17-årige René Larsen, der er stukket af fra en institution i Mou, hvor han er anbragt.

Og hvor han, som nordjyske.dk tidligere har fortalt, ikke ønsker at være anbragt.

Anholdelsen udviklede sig voldsomt, da den 17-årige dreng og hans forældre modsatte sig, at drengen skulle hentes og bringes tilbage til institutionen, som Vesthimmerlands Kommune ønsker. En kvindelig betjent blev ramt af et kraftigt slag i nakken og måtte køres til skadestuen for behandling og kontrol for hjernerystelse.

- Den 47-årige var i grundlovsforhøret sigtet for vold mod en betjent ved at tildele betjenten et slag i baghovedet med hjernerystelse til følge, forklarer anklager Anette Abildgaard, Nordjyllands Politi.

Hun kan ikke oplyse yderligere om den 47-åriges forklaring i grundlovsforhøret, da det blev holdt for lukkede døre af hensyn til den efterforskning, der er i gang i sagen.

Da politiet lørdag aften anholdt den 17-årige René, blev også både hans mor og far - den 47-årige sigtede i sagen - anholdt, fordi de modsatte sig anholdelsen af deres søn.

Under anholdelsen blev yderligere en betjent bidt i hånden.

Søndag morgen kunne vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi, oplyse, at den 17-årige René Larsen var blevet kørt til en institution igen, mens moren til den 17-årige var blevet løsladt.

Den 47-årige nægtede sig skyldig i sigtelsen og kærede øjeblikkeligt fængslingen til landsretten.