Voldsom brand: Landejendom brænder helt ned

KONGERSLEV:Der udbrød mandag morgen brand på en gård på Refsnæsvej mellem Kongerslev og Gudumlund. Alarmen lød til Nordjyllands Beredskab klokken 06.01, og beredskabet rykkede med to slukningstog med brandbiler fra dels Mou, dels Terndrup og Støvring.

Branden var fra starten særdeles voldsom, og der bliver ikke meget tilbage af den mindre landejendom, hvor der for tiden har foregået renoveringsarbejde.

- Da vi kommer frem, står flammerne op gennem taget på både stuehus og en tilbygning, og bygningerne er reelt overtændt, så gården udbrænder totalt, konstaterer indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab.

- Vi kommer i det her tilfælde aldrig på forkant med branden. Dertil var den for voldsom, og der bliver derfor talen om at minimere skaderne, fortæller indsatslederen.

På grund af brandens voldsomhed blev der end ikke gjort et forsøg på at komme ind i bygningerne for om muligt at redde noget, men de bærende konstruktioner i form af både træspær og stålspær var ifølge indsatslederen så ødelagte, at det var alt for risikabelt at forsøge brandslukningen ved at gå ind i bygningen.

Bygningen var ubeboet og tom og der var gang i en større renovering.

- Så når det nu skulle være, så var det nok det bedste tidspunkt for en brand på stedet. Så ligger der ikke en masse rundt om på gulvene og brænder

14 mand har holdt branden under kontrol og vil vedblive med at være på stedet det meste af mandag formiddag, og Nils Eltzholtz forventer, at det bliver nødvendigt med brandvagt på stedet det meste af dagen.

- Vi har vejret lidt imod os. Det blæser en hel del, og derfor kan gløder, der ulmer, let flamme op igen. Jeg regner med, at når vi er færdige med den egentlige brandslukning, så afsætter vi brandvagt i form af en et par brandmænd og en tankvogn til at blive herude, oplyser indsatslederen.

Det var en nabo, der opdagede den voldsomme brand, men da var det reelt for sent. Ejeren af ejendommen er informeret og var også til stede på brandstedet mandag morgen.

Brandårsagen er ukendt.