Voldsom brand på gård: Længe med halm brænder ned

GANDRUP:Der opstod lørdag eftermiddag en ret voldsom brand i en trelænget gård med et fritliggende stuehus på Holtetvej mellem Gandrup, Øster Hassing og Ulsted.

- Ilden har tilsyneladende spredt sig fra et fyrrum i den ene af de tre længer på gården. Herfra har det bredt sig op på loftet i længen, og her har ilden så fået fat i en del løs halm, der ligger på loftet, forklarer indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab.

Han har assistance af brandfolk og brandbiler fra stationerne i både Hals, Dronninglund og Aalborg, så omkring 15 brandmænd har været og er i kamp med ilden.

Og der er lykkedes for brandfolkene at begrænse ilden til den ene længe.

- Derefter skal vi have fat i en kran til at pille tagpladerne, der er af stål, af taget, så vi kan komme ind og sikre os, at der ikke ligger ildlommer og ulmer derinde, lyder det fra indsatslederen.

Det var ejeren af gården, der selv anmeldte branden.

Der var ingen dyr i den længe, der nu udbrænder, og der har heller ikke været fare for mennesker i forbindelse med branden, oplyser Nils Eltzholtz.

Han forventer, at der vil gå en flere timer, før brandfolkene kan forlade brandstedet.

- Vi har nogle timers efterslukning foran os, for vi skal sikre os, at ilden ikke pludselig blusser op igen, siger indsatslederen.

Nordjyllands Politi havde også en patrulje på stedet, men vagtchef Mads Hessellund oplyser, at der intet mistænkeligt er ved branden.

- Den er formentlig opstået i et flisfyr, lyder det fra vagtchefen.

Gårdbrand nær Gandrup