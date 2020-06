Voldsom containerbrand i Aalborg: Flere vinduer blev ødelagt

AALBORG:Nordjyllands Beredskab blev kaldt ud til en brand i Borgergade i Aalborg kl. 04.42 fredag morgen.

Der var ild i en container ud for Borgergade 17. Den stod op af en husmur, så den fik brandfolkene hurtigt under kontrol, men det var ikke den eneste brand fredag morgen.

- Mens vi er i gang med at slukke branden blev vi anråbt af to personer, som kan fortælle, at der også er ild i en container i en baggård, fortæller indsatsleder Niels Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab.

Det drejede sig om en container, som stod i et hjørne mellem Borgergade 11 og 13, hvor der både er adgang til en bar, en kælder og trapper til en lejlighed. Ilden havde nået at udvikle så meget varme, at fire vinduer er sprængt i luften og det yderste lag på et femte vindue er også ødelagt.

Der var røg i to lejligheder og i baren, men folkene i lejligheden var kommet ud, for det var dem, som havde slået alarm til brandfolkene på stedet, og ejeren af baren var også dukket op, fortæller indsatslederen.

Nordjyllands Politi har afspærret brandstedet for at undersøge brandårsagen nærmere. Vagtchef Jesper Sørensen tør ikke sige, om brandene er påsat, men det er i hvert fald mistænkeligt, at der har været brand i to containere indenfor kort afstand.

Nordjyllands Beredskab melder, at brandene er slukket.