Voldsom røg fra brand i udhus

Da Aalborg lå i sprit: Det var ikke ualmindeligt at skylle en flaske brændevin ned om dagen Det gik hedt for sig i de første 10 år af det 20. århundrede. Nu ville arbejderne have rettigheder. Og mange af dem efterhånden også ret til et liv uden alkohol. Der skulle dog en verdenskrig til for at ændre tidens uhæmmede drukkultur. Her er historien om Spritten i afholdsbevægelsens storhedstid