Voldsomt færdselsuheld: Biler kørt sammen

NØRRESUNDBY:Nordjyllands Beredskab skriver på twitter, at de er rykket ud til et færdselsuheld på Østergade i Nørresundby.

To biler er stødt sammen.

Det ser ud til, at de to biler er kørt sammen i svinget, hvor Østergade bliver til Hjørringvej, og hvor det er også er muligt at køre af motorvejsafkørslen.

Station Aalborg kører til færdselsuheld på Østergade i Nørresundby. To biler er stødt sammen. Vi opdaterer, når der er nyt. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) August 31, 2020

På stedet var der både slukningskøretøjer, politibiler og ambulancer, som i en periode spærrede afkørslen fra motorvejen ad Østergade.

Beredskabet skrev omkring klokken 23.35, at de fastklemte var frigjorte. Om de involverede er kommet alvorligt tilskade oplyser de ikke.