Voldsomt frustreret borgmester: Budolfi Sogn lukker ned

AALBORG:Så skete det igen. Et sogn i Aalborg Kommune lukker. Denne gang er det Budolfi Sogn, hvor smitten med coronavirus er blevet så høj, at stopknappen blinker rødt. Dermed er to sogne i Aalborg Kommune lukket ned - det andet er Vor Frelsers Sogn. På kortet er Budolfi Sogn markeret med gult og Vor Frelsers med rødt.

Der er et link til et mere detaljeret zoombart kort hos Kort- og Matrikelstyrelsen på dette link.

Og det frustrerer Aalborgs borgmester Thomas Kastrup Larsen, der kommenterer nedlukningen på Facebook:

- Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke synes at de statslige regler på dette område giver ret meget mening lige nu. Nu skal Budolfi Sogn lukke, og uddannelsesinstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner må lukke.

- Det betyder for eksempel, at du ikke kan gå på historisk museum, men der er ikke lovhjemmel til at lukke Jomfru Ane gade, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed ved, at en stor del af smittespredningen sker. Det synes jeg er temmelig frustrerende og har svært ved at forstå.

- Giv os et større lokalt råderum til at begrænse smitten. Hvis man skal lukke ned, ville jeg ønske, at man kiggede på hvor det vil gøre en forskel, skriver Thomas Kastrup Larsen.

Aktuelt nåede Budolfi Sogn med søndagens coronatal fra Statens Seruminstitut en incidens på 803,77 smittede pr. 100.000 indbyggere - i faktiske tal 58 smittede inden for de seneste syv dage - og en positivprocent på 3,02. Dermed lyser alle tre lamper i nedlukningskriterierne rødt: Incidens højere end 600, flere end 20 smittede i faktiske tal og en positivprocent, der er højere end tre af de testede.

En lukning berører følgende institutioner og tilbud: Alle grundskoler Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Alle SFO’er og klubtilbud Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-aktiviteter Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter indendørs Bibliotekstilbud – dog ikke tilbud om click & collect En lukning omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. Dagtilbud og dagpleje er fortsat åbne. Samtidig etableres der nødpasning på skoler under nedlukningen for elever i 0- til 4. klasse, ligesom sårbare elever er undtaget. VIS MERE

Vor Frelser Sogn, der lukkede i mandags, ligger også stadig for højt på alle tre parametre med en incidens på 781,97, 51 smittede i faktiske tal og en positivprocent på 3,28. Et sogn åbner først igen, når der har været syv dage i træk, hvor højst to af nedlukningskriterierne har været opfyldt.

Tager man tallene for Aalborg Kommune under et hele, så har kommunen en incidens på 267, der bliver korrigeret til 167,3 i de såkaldte testjusterede incidenstal, der skal sørge for, at man ikke direkte straffer de kommuner med høj smitte for at opfordre borgerne til at blive testet. Fra de 167 er der et godt stykke op til 300, hvor hele kommunen lukker ned.

Aalborg Kommune er nu nummer fire på listen over de kommuner i Danmark, der har mest smitte med coronavirus, hvoraf Samsø og Dragør som nummer et og tre er så små, at det ikke giver mening at sammenligne. Af de store bykommuner er Aalborg nummer to med Frederiksberg som et'er og København som to'er. I rene tal har der de seneste syv dage været 537 smittetilfælde i Aalborg (217075 indbyggere) mod 230 på Frederiksberg (104305 indbyggere) og 1181 i København (632340 indbyggere).

Aalborg Kommune har mulighed for at anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om en vurdering af, om konkrete institutioner i de nedlukkede sogne kan genåbne hurtigere, hvis man kan argumentere for sin sag. Så kommunen opfordrer brugerne af de enkelte institutioner om at holde sig orientere via institutionen.