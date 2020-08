Voldsomt gadeslagsmål: Fik stor klump asfalt kastet i ansigtet

AALBORG:Et slagsmål på gaden i Aalborg udviklede sig voldsomt lørdag aften, da en 46-årig mand blev ramt i ansigtet af en stor klump asfalt.

Skaderne var så alvorlige, at manden på et tidspunkt mistede bevidstheden, fortæller vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Det var et vidne, der kort efter klokken 19 ringede til politiet og fortalte, at han havde set et slagsmål mellem to mænd Herluf Trolles Gade.

Vidnet kunne også fortælle, at den ene mand havde smidt asfaltklumpen i ansigtet på den anden mand.

En 26-årig mand blev anholdt, da to patruljer ankom til stedet. Her fandt betjentene også den 46-årig mand, der blødte fra hovedet.

Han mistede en overgang bevidstheden, inden ambulancen ankom, men kom til sig selv igen fortæller Henrik Beck.

Den 26-årig anholdte er nu sigtet for grov vold. Han er i øjeblikket prøveløsladt fra en anden dom, oplyser vagtchefen.

Politiet har endnu overblik over, hvad der var årsag til det voldsomme slagsmål.

Juristerne skal nu vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør i løbet af søndag.