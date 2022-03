Voldsomt overfald: Blev slået med økse og jernrør

AALBORG:En 32-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for et groft overfald med økse og jernrør og for at have trampet en kvinde i hovedet.

Manden blev anholdt efter et særdeles voldsomt overfald 8. marts mellem klokken 20 og 21 i en lejlighed i Nørresundby.

Her er den 32-årige sigtet for at have slået en 39-årig mand adskillige gange i hovedet og på kroppen med en økse og et jernrør, fortæller anklager Mathias Pedersen.

Den 39-årig pådrog sig skader ved det grove overfald, men er ikke alvorligt kvæstet.

Det var dog ikke den eneste voldsepisode, som politiet efterforskede mod den 32-årige.

Han er også sigtet for grov vold mod en 37-årige kvinde 23. februar i en lejlighed i Aalborg. Her blev hun trampet og slået i hovedet, mens hun lå ned, oplyser anklageren.

Grundlovsforhøret mod den 32-årige blev holdt for lukkede døre, og derfor er det begrænset, hvad offentligheden kan få at vide om sagen.