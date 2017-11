Voldsomt overfald i Aalborg Arrest

AALBORG: En fængselsbetjent blev fredag eftermiddag overfaldet af en 24-årig fange i Aalborg Arrest.

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Forbundet skriver, at fængselsbetjente hørte, at fangen var ved at ødelægge inventar på sin celle.

Derfor åbnede en fængselsbetjent døren for at bede fangen falde til ro.

Fangen overfaldt i samme øjeblik betjenten, som fik dybe flænger i ansigtet og slag på kroppen.

Rystet over overfaldet

To fængselsbetjente kom til assistance og fik overfaldsmanden pacificeret, og fængselsbetjenten blev efterfølgende kørt på skadestuen.

- Fængselsbetjenten er rystet, og er mærket af det, fortæller Brian Hedensted, fællestillidsmand for Fængselsforbundet i Midt- og Nordjylland til NORDJYSKE Medier.

Fællestillidsmanden er ligeledes rystet over overfaldet.

- Vi oplevere oftere og oftere, at indsatte angriber kollegaer. Vi har haft nogle episoder, og det virker til, at de indsatte bliver mere grænsesøgende overfor os, siger han.

Presset af for lidt tid

Brian Hedensted forklarer, at voldsparatheden har ændret sig.

- De kriminelle er blevet mere rå, konstaterer han.

Overfaldet åbner spørgsmålet om, hvad der kan afhjælpe situationen.

- Vi skal være flere til at håndtere dem. Det drejer sig om mere personale, for vi skal have tid til at lære de indsatte at kende, så vi ved, hvem vi har med at gøre. Vi er presset af at skulle bruge tiden på andre ting, mener Brian Hedensted.

Han tilføjer, at han formoder, at man har fundet et andet sted til den 24-årige fange, som stod bag overfaldet.