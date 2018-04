Voldsomt prisfald på boliger i nordjysk kommune i år

NORDJYLLAND: Selv om huspriserne generelt og i gennemsnit ud over hele landet er kommet okay fra start i 2018 - de er steget med i gennemsnit 1,5 procent over hele landet i de første tre måneder af i år - så er forskellene store fra kommune til kommune.

Fem nordjyske kommuner er således med i den tunge ende blandt de 10 kommuner, hvor huspriserne ved salg i de første tre måneder af 2018 er faldet mest i pris.

Det viser en analyse lavet af Spar Nord med udgangspunkt i tal fra boligsiden.dk.

FAKTA Størst prisfald top 10 Thisted 17,6 procent

Struer 11,8 procent

Langeland 11,1 procent

Hedensted 9,0 procent

Vesthimmerland 7,3 procent

Hjørring 7,3 procent

Aalborg 6,6 procent

Nordfyns 5,8 procent

Sorø 5,5 procent

Morsø 5,4 procent

Kilde: Boligsiden.dk – salgspris fra januar 2018 til marts 2018

Og Thisted Kommune er den kommune, hvor prisen ved indgåede handler med huse er faldet mest - nemlig 17,6 procent. Men der konstateres i analysen også fald på 7,3 procent i Vesthimmerland og Hjørring Kommune, i Aalborg på 6,6 procent og endelig et fald på Mors på 5,4 procent.

Dermed ligger Vesthimmerland og Hjørring på en delt 5. plads over de største fald, Aalborg ligger på 7. pladsen og Mors på 10. pladsen.

FAKTA Største prisstigninger top 10 Tønder 27,6 procent

Stevns 21,0 procent

Odsherred 17,0 procent

Kerteminde 16,6 procent

Nyborg 13,1 procent

Syddjurs 12,3 procent

Assens 10,7 procent

Faxe 10,6 procent

Norddjurs 9,4 procent

Ishøj 9,3 procent

Kilde: Boligsiden.dk – Salgspris fra januar 2018 til marts 2018

I den anden ende af skalaen - top 10 over største prisstigninger - ligger Tønder helt i top med stigninger på over 27 procent, viser Spar Nords analyse.

Ingen af de 11 nordjyske kommuner er med i den ende af skalaen.