Voldsomt sammenstød på motorvej - en kørt på sygehus med eskorte

FREDERIKHAVN:Et voldsomt sammenstød mellem to biler betød, at føreren af den ene af bilerne måtte køres på Aalborg Universitetshospital med politieskorte.

Ulykken skete klokken 07.10 på motorvej E45 nær Frederikshavn, og føreren af den ene af bilerne kom alvorligt til skade, mens føreren af den anden bil slap med skrammer, oplyser vagtchef Lau Larsen, Nordjyllands Politi.

Han har ikke på nuværende tidspunkt yderligere oplysninger om uheldet - hverken data på de implicerede bilister eller det helt præcise sted for ulykken.

Men han fortæller, at en bilinspektør har været på ulykkesstedet for om muligt at opklare omstændighederne ved ulykken.

- Bilisten er fra sygehuset meldt stabil nu her midt på formiddagen, oplyser vagtchefen.

Kun ni minutter efter ulykken ved Frederikshavn var der et harmonikasammenstød i Limfjordstunnelen i det sydgående spor. Her var seks-syv køretøjer impliceret, og politiet måtte kortvarigt spærre den tredje vognbane, mens det ene køretøj, der ikke selv kunne komme væk fra uheldsstedet, blev bugseret væk.

- Uheldet skabte en del kødannelse i morgentrafikken, men vi var færdige i løbet af et kvarters tid. Herefter tog det dog lidt tid, inden køerne var afviklet, siger Lau Larsen.