AALBORG:Et voldsomt slagsmål på åben gade mellem flere personer førte fredag eftermiddag til, at vidner anmeldte episoden til politiet.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen bekræfter, at politiet ved 15.25-tiden fik en anmeldelse om slagsmålet, der fandt sted på Reberbansgade i Aalborg ud for nummer 11.

- Vi fik en anmeldelse om, at to personer sloges med to andre personer. Da vi ankom med betjente til stedet, var der maksimalt gået fem-seks minutter. Og da var deltagerne i slagsmålet væk, oplyser vagtchefen.

Det er ikke lykkedes for politiet at opklare, hverken hvem der deltog i slagsmålet, eller hvad motivet til slagsmålet skulle være.

Øjenvidner fortæller, at det gik voldsomt til, og at flere at butikkerne i området låste dørene for at undgå, at slagsmålet bredte sig ind i deres forretninger. Efterfølgende flød det med diverse fastfood på gaden, som mågerne boltrede sig med at rydde op på.

- Vi vil meget gerne høre fra eventuelle vidner, der kan fortælle om, hvem der deltog i slagsmålet, og hvad det hele gik ud på, siger Karsten Højrup Kristensen.

Vidner kan kontakte politiet på telefon 1-1-4.