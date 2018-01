Bil ramte lysstander: Alt gik i sort

NØRRESUNDBY: En personbil bragede onsdag aften ind i en lysstander i et lyskryds på Thistedvej i Nørresundby.

Uheldet skete ved jernbaneoverskæringen på Thistedvej kort efter kl. 20, da bilens fører af ukendte årsager mistede kontrollen over køretøjet.

Bilen fik store skader, og lysstanderen blev halvvejs bøjet ned.

Resultatet var at lyskrydset gik helt i sort, og der måtte tilkaldes hjælp for at få genoprettet lysreguleringen.

Signalet ved selve jernbaneoverskæringen virkede dog fortsat.

Den kvindelige bilist, en 71-årige kvinde fra Aalborg, kom ikke noget alvorligt til, oplyser vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.