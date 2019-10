Voldtægtsforsøg på toilet: Politiet efterlyser arabisk udseende mand

AALBORG:Nordjyllands Politi går nu ud med en efterlysning af en person, som politiet mistænker for at have forsøgt at voldtage en 20-årig kvinde i Aalborg.

Voldtægtsforsøget fandt sted søndag 6. oktober klokken cirka 06:15 på et offentligt toilet i Jomfru Ane Parken ved havnen i Aalborg, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 20-årige kvinde og hendes 26-årige ven havde i forbindelse med en bytur i Jomfru Ane Gade mødt gerningsmanden, som beskrives som arabisk af udseende, 20-25 år, cirka 170 cm høj, muskuløs med kort sort hår - lidt længere i toppen - sort kort trimmet fuldskæg. Og så taler han dansk.

Klokken cirka 06 opholdt den 20-årige kvinde, hendes 26-årige ven og gerningsmanden sig i Jomfru Ane Gade uden for restaurationerne, som alle havde lukket kort forinden.

Da den 20-årige kvinde skulle bruge et toilet, tilbød gerningsmanden, at han kunne vise vej til et toilet. Efterfølgende gik de alle tre fra Jomfru Ane Gade til toilettet ved Jomfru Ane Parken ved havnen i Aalborg.

Da de kom til toilettet, forsøgte gerningsmanden ved hjælp af vold at tiltvinge sig samleje med den 20-årige kvinde.

I forbindelse med det blev kvindens 26-årige ven udsat for vold, der resulterede i, at han brækkede kæben. Herefter opgav gerningsmanden sit forehavende, og han flygtede fra stedet i ukendt retning.

- Hvis man genkender den mistænkte, så skal man straks ringe til os på 114, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Carsten Straszek.

Han opfordrer alle med oplysninger i sagen om at rette henvendelse til Nordjyllands Politi.

Politiet sidder klar på telefon 114.