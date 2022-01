Voldtog kvinde på bagsædet af bil

AALBORG:En 24-årig mand er blevet idømt to års ubetinget fængsel for at have voldtaget en kvinde på bagsædet af en bil.

Voldtægten skete 19. maj sidste år i nærheden af Halsvej uden for Aalborg, hvor bilen var blevet parkeret. Her blev kvinden holdt fast, mens hun forsøgte at skubbe den 24-årige mand væk, mens hun gentagne gange bad ham om at stoppe.

Den 24-årige mand og kvinden kendte hinanden i forvejen, men i Retten i Aalborg nægtede den 24-årige dog, at der var tale om voldtægt. Han forklarede i stedet, at det var frivillig sex.

Men et vidne støttede kvindens forklaring, fortæller anklager Mette Bendix.

Den 24-årige var også tiltalt for at have voldtaget den samme kvinde i bilen blot to dage senere. Det forhold blev han dog frifundet for, oplyser anklageren.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.