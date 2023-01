Voldtog plejebarn - nu skal han i fængsel

NORDJYLLAND:En 36-årig mand fra Aalborg-området blev torsdag ved Retten i Aalborg dømt for at have voldtaget og sexmisbrugt en mindreårig pige flere gange.

Pigen var plejebarn hos hans forældre i en by nær Aalborg for flere år siden.

Pigen havde ikke selv anmeldt sagen, men i forbindelse efterforskning af en anden sag fik politiet besked om mandens sexovergreb mod den dengang mindreårige pige. Noget hun selv bekræftede.

Den 36-årige nægtede sig skyldig, men retten fandt pigens forklaring troværdig og idømte manden et halvt års ubetinget fængsel.

Han ankede straks dommen til landsretten, oplyser anklager Katrine Meldgaard fra Nordjyllands Politi.