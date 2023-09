Vrede borgere på gaden i Aalborg

Der er lagt op til så store besparelser i Aalborg Kommune, at cirka 200-300 mennesker onsdag er gået på gaden for at at vise deres utilfredshed.

Førstebehandlingen af kommunens budget får også normalt en del faggrupper til at demonstrere. Men i år kommer nedskæringerne til at ramme så bredt og så hårdt, at der var flere end normalt, som havde taget opstilling på gaden for at give politikerne et par ord med på vejen, inden de ved middagstid onsdag gik ind i byrådssalen.

Men der er også lagt op til besparelser på alt fra børnehaver og skoler til fritidstilbud, ældrepleje, cykelstier, vedligehold af veje, kulturinstitutioner og meget andet.

Og selv de mest sårbare grupper som handicappede og udsatte unge og voksne går heller ikke fri, for Aalborg Kommune skal spare i omkring 700 mio. kroner de næste fire år, så det bliver uden tvivl et svært budget at lande for de 31 medlemmer af byrådet.