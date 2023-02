Vrede forældre demonstrerer over skolelukninger

AALBORG:Politikerne vil hverken lytte eller gå i dialog.

Det mener en gruppe forældre fra den lukningstruede Byplanvejens Skole i Aalborg, og derfor møder de tirsdag morgen op ved forvaltningen for Børn og Unge i Nørresundby. Her holder Børne- og undervisningsudvalget nemlig møde, og på dagsordenen er netop forslaget om lukningen af skolen.

- Politikerne nægter at gå i dialog med os. Først og fremmest får vi først besked om forslaget en uge før 1. behandlingen på trods af, at de har vidst det mindst fire uger før. De har ikke reageret på vores åbne brev og flere forsøg på at råbe dem op. Vores forsøg på at om svar på vores spørgsmål via sociale medier har heller ikke båret frugt. De har tydeligvis ingen intentioner om at gå i dialog med os, før forslaget er 1. behandlet. Det må siges at være et demokratisk problem. Så nu har vi altså valgt at dukke op ved mødet tirsdag i et forsøg på at få dem til at lytte, fortæller Nina Stilling, der er medlem af skolebestyrelsen.

En enig skolebestyrelse - både forældre og medarbejdere - fra Byplanvejens Skole sendte fredag et åbent brev til politikerne. Bestyrelsen mener, at det vil være en rigtig dårlig ide at nedlægge Byplanskolen og i stedet flytte børnene over på den nærliggende Seminarieskole. For så vil den nye storskole nemlig få en skæv elevsammensætning. 37,1 procent af eleverne vil være to-sprogede.

- Jeg fornemmer, at en stor andel de ressourcestærke vil flytte væk fra skolen. Vi forældre fik først besked om planerne mandag aften i sidste uge, men allerede nu er der forældre, der har valgt at vælge en anden skole til de børn, som skal starte efter sommer. Vi ved også, at der er forældre, der i allerede har været til opstartsmøder på andre skoler. Så jeg frygter, at fordelingen vil blive helt skæv, sagde Nina Stilling tidligere til Nordjyske.

På mødet tirsdag skal politikerne tage stilling til en stor plan for en ny skolestruktur i Aalborg Ø og SØ.

Hvis udvalget vedtager forslaget, vil forslaget ende i en otte ugers høringsperiode.

Den endelige beslutning skal træffes af byrådet i juni, men allerede nu står det klart, at der er politisk flertal for planen, som vil betyde lukning af både Tornhøjskolen og Byplanvejens Skole. Eleverne fra Tornhøjskolen flyttes til Herningvejens Skole.