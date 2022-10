Vurderer at Aalborg Kommunes velkomstreception for 3F er i strid med loven

AALBORG: I en redegørelse svarer Aalborg Kommune en række byrådspolitikere på, hvad der ifølge kommunens opfattelse gik forud for, at Aalborg Kommune betalte for en velkomstreception for 3F i forbindelse med fagforeningens kongres i Aalborg i 2019.

Redegørelsen kommer efter, Nordjyske kunne afsløre, at receptionen kostede skatteborgerne 222.249 kroner.

I redegørelsen skriver Aalborg Kommune, at årsagen til man valgte at betale for receptionen var, at kongressen ifølge kommunen bidrog med en øget omsætning i byen.

- 3F Kongressen medførte en øget omsætning i Aalborg på ca. 16 mio. I forbrug indgår bl.a. udgifter til hotel, forplejning og transport, står der i redegørelsen.

Det er håbløst

Men ifølge kommunalforsker og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, er det på kant med reglerne, at Aalborg Kommune overhovedet holder velkomstreceptionen.

- Når man bruger penge på sådan en velkomstreception, så gør man det, ud fra det vi kalder kommunalfuldmagtsreglerne, og i dem er der nogle krav for, hvornår man må holde de her receptioner, siger han og fortsætter.

- Argumentet om, at der kommer flere gæster på byens restauranter og hoteller, det mener jeg simpelthen ikke holder vand. Hvis alle kommuner gjorde det, ville vi jo ende i en situation, hvor kommunerne ender med at give uendeligt mange penge til at støtte konferencer og kurser. Det vil man gerne undgå, for det er jo ikke noget, som Danmark som land vinder noget på, siger han.

Mener du, at det er i strid med loven, at Aalborg Kommune har betalt for velkomstreceptionen for 3F?

- Ja, udtrykt på den måde, at jeg ikke mener, de holder sig indenfor kommunalfuldmagtsreglerne, siger Roger Buch.

- Kommunalfuldmagtsreglerne er ikke lov, men baseret på praksis, men at bryde dem, svarer til at bryde loven.

At Aalborg Kommune bruger penge på at holde velkomstreceptioner til internationale kongresser, mener han godt kan forsvares, fordi man kan argumentere for, at det trækker gæster til Danmark i stedet for til f.eks. Tyskland, men ellers er der ikke meget støtte at hente fra kommunalforskeren.

- Det kan godt være, at Aalborg vinder lidt på, at der kommer en national kongres til byen, men det er håbløst, at kommunerne konkurrerer med hinanden og bruger borgernes penge på det – det gavner samlet set hverken kommunerne eller borgerne – det er penge ud ad vinduet.

Kommunen bør melde sig selv

Det er i sidste ende Ankestyrelsen og det kommunale tilsyn, som kan afgøre om Aalborg Kommune har brudt kommunalfuldmagtsreglerne.

De kan vælge at tage sager op af egen drift, men rådmand for Klima og Miljø og medlem af Økonomiudvalget Per Clausen (EL) mener, at Aalborg Kommune bør melde sig selv.

Han har fulgt sagen, og når en ekspert nu sår tvivl om, hvorvidt kommunen har brudt reglerne, er der ifølge ham ingen anden vej at gå.

- Jeg skriver til Økonomiudvalget og foreslår, at vi melder os selv. Vi kan simpelthen ikke leve med tvivlen om, hvorvidt det her er lovligt, siger han til Nordjyske.

Datoen for det næste møde i Økonomiudvalget er 10. oktober.