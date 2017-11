Würtz: Kan gøre mange ting bedre

FODBOLD: 15 dages kamppause slutter mandag aften for AaB, når det gælder en hjemmekamp mod FC Midtjylland.

AaB’s seneste superligakamp gav en 1-0-sejr ude over Hobro, men den sejr har ikke fået AaB til at hvile på laurbærrene.

- Det har gjort de sidste 14 dage lidt nemmere, at vi vandt i Hobro, men det er jo ikke sådan, at vi har løbet med armene over hovedet. Vi ved godt, at der stadig er mange ting, vi kan gøre bedre, siger anfører Rasmus Würtz.

Mandagens opgør mod FC Midtjylland er også et møde med ét af Alka Superligaens aktuelt mest formstærke hold.

- De er rigtig godt kørende, men vi skal heller ikke gøre dem til verdensmestre. Vi spiller på hjemmebane, og når vi har bolden, skal vi have modet til at spille med dem, for vi tror helt sikkert på, at vi har kvaliteterne til at gøre ondt på dem, siger Rasmus Würtz.

Mandagens opgør mellem AaB og FC Midtjylland fløjtes i gang klokken 19 på Aalborg Portland Park.