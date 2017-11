AALBORG: Herbjørg Wassmo bliver hovednavnet på Ordkraft 2018, der finder sted 5.-7. april. Hun er Norges mest kendte og bedst sælgende forfatter med debut i 1976. Blandt hendes mange kendte titler er "Dinas bog", "Huset med den blinde glasveranda" og mange, mange flere.

- Vi er glade for og en lille smule stolte over, at det er lykkedes at få Herbjørg Wassmo til Ordkraft. Ikke alene er hun en meget læst forfatter, hun er også et menneske med stærke og markante meninger om den tid og det samfund, hun lever i, siger projektleder Ove Hesselbjerg fra Ordkraft Festival, som har landet aftalen med den norske forfatter.

- Med sit stærke kvindeperspektiv og realistiske iagttagelser har hun gennem mange år leveret fascinerende psykologiske iagttagelser af menneskelivet, og vi er ekstra glade for at kunne præsentere Herbjørg Wassmo for vores publikum samtidig med, at hun er aktuel med sin seneste bog "Den, der ser", som er fjerde del af den populære serie om Dina, tilføjer Ove Hesselbjerg.

Dina blev filmatiseret

Herbjørg Wassmo er født den 6. december 1942. Hun uddannede sig til lærer og arbejdede som sådan i mange år, indtil hun i 1976 debuterede som forfatter med "Vingeslag".

Hendes mest kendte værk er dog "Dinas bog". der blev til en tv-serie af Ole Bornedal med Maria Bonnevie og Gerard Depardieu i hovedrollerne.

Herbjørg Wassmo har modtaget en lang række priser for sit forfatterskab, bl.a. Kritikerprisen, 1981. Bokhandlerprisen, 1983. Nordisk Råds Litteraturpris, 1987, Gyldendals legat, 1991, og meget, meget mere.

NORDJYSKE bringer et stort interview med hende i Kultur-tillægget torsdag 7. december, dagen efter hendes 75 års fødselsdag.