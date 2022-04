Web-kamera udløste anonymt brev

AALBORG:Det var formentlig forkert brug af et web-kamera, der udløste den anonyme henvendelse om overvågning af medarbejdere i Aalborg Kommunes job- og velfærdsforvaltning.

Det viser en aktindsigt, som Nordjyske fik efter det for nylig kom frem, at "vrede og utrygge" ansatte har skrevet et brev til udvalgte ledere, politikere og medier om, at de føler sig overvåget af forvaltningens it-afdeling.

Brevet fik mandag job- og velfærdsrådmand, Nuuradiin Hussein (S), til at love, at Aalborg Kommune vil hyret et eksternt firma til at undersøge anklagerne, selvom forvaltningens økonomi- og it-chef Arne Bilgram skriver følgende til Nordjyske:

- Vi har nu undersøgt din forespørgsel, og vi kan oplyse om, at der ikke har været sager om overvågning i familie- og beskæftigelsesforvaltningen de seneste 10 år. Der har dog været to tilfælde i 2020, hvor der var tale om forkert brug af web-kamera, hvor medarbejdere kan have indgået i live-streaming i få dage. Det er vores vurdering, at det er den ene af disse sager, der har udløst den anonyme henvendelse om overvågning.

Økonomi- og it-chef Arne Bilgram tror måske mistanken om overvågning er opstået, fordi en af de ansatte i forvaltningen brugte sit web-kamera forkert. Arkivfoto: Aalborg Kommune

Da sagen undersøges lige nu vil han ikke udtale sig yderligere, men oplyser dog, at den ansatte, som havde et web-kamera på sin computer, der pegede ud i et rum, hvor der også sad andre, hurtigt fik at vide, at det ikke var i acceptabelt.