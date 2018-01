Wessam: Det er da dejligt

FODBOLD: For en uge siden leverede han en herlig assist med hælen til en scoring af Patrick Kristensen, og fredag eftermiddag leverede Wessam Abou Ali endnu et bevis på, at han kan blive en ny yndlingsspiller for AaB-fansene.

Den talentfulde angriber blev indskiftet med seks minutter igen af kampen mod japanske Shonan Bellmare på træningslejren i Spanien. På det tidspunkt var AaB bagud 2-1, men seks minutter senere havde angriberen vendt kampen med to scoringer på oplæg fra brasilianske Yann Rolim.

- Det er da dejligt at komme ind og score mål, det er det virkelig. Men det vigtigste er trods alt, at holdet vinder, og at vi dermed har vundet tre kampe i træk, siger angriberen.

- Personligt er det da fantastisk at komme ind og afgøre fodboldkampe. At jeg er den mand, der søger bolden inde i boksen og også får noget ud af det. Det giver da selvtillid. Men det er jo også med stor tak til holdkammeraterne, der sørger for, at jeg får mulighederne, siger han.