White Hawks-træner: Her gør det ondt lige nu

ISHOCKEY:Paradokset var til at få øje på for Frederikshavn White Hawks' træner Jari Pasanen, da han skulle opsummere sin onsdag. Først kunne han notere sig en sejr til det danske landshold, der havde White Hawks-anfører Jesper Jensen med på holdet, men det var blot forretten til onsdagens lokalbrag. Det store antiklimaks indtraf, da han så sit mandskab tabe 2-1 til Aalborg Pirates i et lokalopgør, der fik en meget hektisk afslutning.

- Nogle dage vinder du sådan en kamp, og andre dage taber du efter sådan en afslutning. Det var meget tæt til slut, siger Jari Pasanen.

Han er ramt på backsiden, hvor Jeppe Vinther har for ganske kort tid siden valgt at stoppe hos White Hawks, og lige nu er Mads Larsen i Kina med landsholdet, hvor han er reserve på OL-holdet. Til onsdagens kamp var Elias Ulander også fraværende, så man havde kun tre backpar med til Aalborg.

Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks bragede onsdag aften sammen i en fyldt Sparekassen Danmark Isarena i Aalborg.Aalborg 9. Februar 2022

- Det gør ondt på os lige nu, at vi mangler flere af vores top-backer, men det er bare sådan det er, og det må vi arbejde os ud af. Jeg sporede fremgang i spillet mod Aalborg i forhold til den forrige kamp mod Esbjerg, hvor vi for alvor var udfordret på mandskabssiden, siger Jari Pasanen.

Han kunne se sit hold have det svært i de første 20 minutter af kampen i Aalborg. Her var det primært piraterne, der dominerede.

- Vi skulle lige i gang. Første periode blev spillet med høj intensitet fra begge hold. Intensiteten dalede i anden periode, og her var vi også bedre med. I tredje periode blev det helt tæt, og vi kunne ligeså godt have fået noget med fra kampen, siger Jari Pasanen, der overordnet set var tilfreds med indsatsen fra sine spillere.

- Jeg noterer mig, at vi spillede en godkendt kamp i en skøn kulisse. Der var gang i det hele, og det var en sjov kamp at spille for os. Det er klart, at vi gerne ville have vundet kampen, men som jeg sagde, så vinder du nogle gange den slags kampe, og andre gange, så vinder du ikke. Sådan er hockey. Det var en tæt slutning, hvor begge hold spillede godt, siger Jari Pasanen.

White Hawks skal først i ilden igen den 15. februar mod Rungsted. Herefter venter Aalborg Pirates igen i Final4-semifinalen, der spilles fredag den 18. februar.

