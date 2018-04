Wieghorst: Tror stadig på Safranko

FODBOLD: Pavol Safranko fik en sjælden chance fra start, da AaB fredag tabte 1-3 til FC Nordsjælland i mesterskabsslutspillet.

Slovakken fik dog ikke brudt sin måltørke i kampen, hvor han misbrugte to store chancer for at komme på måltavlen.

- Jeg har lidt ondt af Pavol, for han havde helt sikkert muligheden for at score, men han mangler selvtilliden i øjeblikket. Han arbejdede rigtig godt, og derfor var det også ærgerligt, at han ikke fik scoret, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

Han har dog stadig fuld tiltro til angriberen.

- Jeg tror 100 procent sikkert stadig på ham. Jeg er ansvarlig for, at han mangler selvtillid, for det er mig, der kan give ham spilletid. Dem, der tvivler på ham, skal bare kigge tilbage på U21-EM og se, hvor fint han gjorde det for Slovakiet i den turnering. Der er ingen tvivl om, at han har nogle evner, der kan komme os til gavn, siger Morten Wieghorst.