Wieghorst: Vi skal løfte vores spil

FODBOLD: Trods en 2-0-sejr over Thisted FC i forårets sidste træningskamp, så er AaB’s cheftræner ikke tilfreds med sit mandskabs indsats - slet ikke med tanke på, at Superligaen går i gang allerede i næste weekend.

- Vi skal løfte vores spil til næste uge. Vi tillader modstanderne alt for mange chancer imod os, og det er primært på omstillinger, siger Morten Wieghorst efter kampen, hvor Thisted ad flere omgange tvang både AaB’s midterforsvar og målmand på arbejde.

- Måden, Thisted spiller på, hvor de lader to mand stå fremme, gør, at når vi smider bolden så ofte, som vi gør på mærkelige steder på banen, så bliver det en meget rodet og urolig kamp.

På AaB’s højrekant huserede Kasper Kusk hele kampen. Han havde blot nået et enkelt træningspas med AaB inden kampen, og derfor var det en god mulighed for cheftræneren for at se sin nye kant an i kamp.

- Det var godt, at Kasper fik spillet 90 minutter. Det var vigtigt for hans fitness, og det er også vigtigt, at han lærer vores andre spillere at kende. Så ved vi godt, at det ikke var alt, der lykkedes, men sådan var det også for holdet, og Kasper er også afhængig af holdet. Så det skal nok blive bedre, siger Morten Wieghorst.