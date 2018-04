Wiesmach: Det bliver fart mod fysik

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold tager onsdag aften hul på slutspillet i 888Ligaen med en udekamp mod TTH Holstebro. Et opgør, som fløjspilleren Patrick Wiesmach udnævner til en tidlig nøglekamp.

- Skjern må være favorit i vores pulje, og så ser det ud til, at vi kæmpe med TTH Holstebro om den anden semifinaleplads. Hvis vi kan slå dem på deres bane, har vi allerede slået et stort og måske afgørende hul, siger Patrick Wiesmach.

Skjern indleder slutspillet med to point, mens Aalborg har et enkelt. TTH Holstebro og Århus Håndbold starter med et stort, rundt nul.

- Det kan sagtens blive afgørende, for jeg regner med, at det bliver tæt. Men vi har også den fordel, at vi på grund af placeringen i grundspillet vil slutte over TTH Holstebro, hvis vi ender med samme antal point i slutspillet. Derfor vil uafgjort i morgen (i aften, red) også være et brugbart resultat, siger Patrick Wiesmach.

Han har en fortid hos netop aftenens modstander og fortæller, at de to hold har en meget forskellig spillestil.

- De har mange små spillere, mens vi er større og lidt tungere. Så man kan sige, at det bliver en kamp mellem fart og fysik. Vi skal undgå, at de kommer til at løbe kontra på os, for så bliver det svært. Men kommer vi ned at stå seks mod seks i forsvaret, så har jeg en rigtig god fornemmelse, for så bliver vores fysik en klar fordel, siger Patrick Wiesmach.