William er fanget i bus på 8. time: - Vi ved stadig ikke, hvornår vi kommer videre

OPDATERING: Klokken 22.05 fortæller William Meincke Løkke, at en anden bus har taget ham og de andre passagerer med, så de nu endelig er på vej mod Hadsund.

LUNDBY:Da 15-årige William Meincke Løkke fra Frejlev ved 14-tiden onsdag eftermiddag steg på linje 54 i Aalborg mod Hadsund, havde han ingen anelse om, præcis hvor lang tid han skulle ende med at tilbringe i bussen.

For ved Lundby lige syd for Gistrup strandede bussen på grund af snestormen. Og lige siden har den siddet uhjælpeligt fast.

- Vi har siddet her i syv og en halv time nu, og vi ved stadig ikke, hvornår vi kan komme herfra. Det er lidt stramt, fordi vi bare sidder det samme sted og ikke kan komme herfra. Chaufføren har luftet tanken om, at vi måske skal overnatte her, siger William Meincke Løkke over telefonen til Nordjyske.

Han går til daglig i 9. klasse på Aalborg Friskole og var på vej ned til sin far i Hadsund for at spise aftensmad dér. Men nu, tæt på klokken 22 onsdag aften, har han stadig ikke set skyggen af aftensmad, fordi ingen har kunnet komme igennem eller forbi den havarerede bus.

- Vi er nok nogle, der er ved at være ret sultne. Men altså, hvad skal man gøre. Vi forsøger at holde humøret højt, siger William Meincke Løkke.

I alt er der cirka 20 passagerer i bussen, fortæller han.

Det har ikke været en mulighed for William Meincke Løkke at stige af bussen og forsøge at begive sig af sted til fods. Og selv om hans far flere gange i løbet af eftermiddagen og aftenen har tilbudt at komme og hente ham, har det været helt umuligt at komme igennem snemasserne.

- Men det ser ud, som om der er nogle biler, der begynder at kunne omkring bussen nu, og der er også en gruppe af passagererne, der bliver hentet nu. Så måske jeg forsøger at få fat i min far.

Mens stormen har raset uden for bussen, har William Meincke Løkke og de øvrige passagerer mest kæmpet med kedsomhed og uvished indenfor.

- Det er heldigvis en nyere bus, hvor der er USB-stik, så vi har kunnet lade vores telefoner op. Og så har der da været lidt at kigge på. Men det er også det eneste. Og vi har hørt noget om, at der måske er en kran på vej for at trække os fri. Men den skulle være meget forsinket, og vi ved stadig ikke, om den overhovedet kan komme frem, siger William til Nordjyske.

Nordjyllands Politi og Vejdirektoratet har eftermiddagen og aftenen igennem informeret om de mange havarerede lastbiler og busser, der har voldt store trafikale problemer i især Aalborg-området. Men hjælpen har på grund af køerne og det voldsomme vejr været mange timer undervejs.

Derfor har politiet også onsdag aften bedt alle lastbiler om at indstille deres kørsel i Nordjylland, til vejret er blevet bedre igen.

