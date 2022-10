Wolt meldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

AALBORG:Arbejdsgiverforeningen, Danmarks Restauranter & Caféer, DRC, har bedt konkurrencemyndighederne kigge Wolts forretningsbetingelser efter i sømmene.

DRC mener, at Wolt ikke ønsker, der er konkurrence på onlinesalget, og at Wolt i sine kontrakter med virksomhederne bl.a. har klausuler, der fastslår, hvordan restauranter og takeawaysteder skal fastsætte deres priser.

Omvendt må Wolt selv dog gerne - uden at orientere eksempelvis restauranterne - skabe konkurrence i forhold til det fysiske salg af takeaway-mad ved at tilbyde rabatter på produkter solgt på Wolts egen online-platform.

Det er blandt andet passagen her, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal undersøge nærmere. Screenshot

DRC’s klage omfatter derfor Wolts forretningsbetingelser, der handler om konkurrencen mellem det fysiske salg og onlinesalg. En konkurrence som Wolt via deres dominerende markedsandel søger at udligne.

- Wolt har haft kronede dage under corona-nedlukningerne, hvor alle har bestilt takeaway i meget større grad end sædvanligt. Det har Wolt været dygtige til at udnytte til ikke alene at opnå en meget stor markedsandel, men også til at gøre sig til en uundværlig del af restaurationsbranchen – på godt og ondt, siger Torben Hoffmann-Rosenstock.

Torben Hoffmann-Rosenstock er direktør i DRC og har indbragt Wolt for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. DRC

Ifølge DRC tvinger Wolt nemlig restauratørerne til at gå med på Wolts prissætning, så restauratørerne er bundet på hænder og fødder. For mange restauranter betyder dette at de pludseligt ikke tjener penge på deres mad, men derimod må se Wolt løbe med fortjenesten.

- For nogen af dem er det "the end of the road". Det virker ikke som en bæredygtig forretningsmodel at suge de virksomheder som muliggør Wolts forretningsgrundlag tør, så de risikerer at lukke eller gå konkurs. Vi kan derfor kun opfordre Wolt til at ændre deres forretningsbetingelser så branchen får en fair chance for drive såvel online som et fysisk salg af takeaway, siger Torben Hoffmann-Rosenstock.