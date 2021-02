X Factor: Bookmakere tror på nordjyske Lucca

AALBORG:Det bliver en 15-årig, nordjysk pige, der vinder årets udgave af X Factor på TV2 - altså hvis man spørger bookmakeren Bet25.

Lucca Dahl Nordlund fra Aalborg får torsdag morgen odds 2,50 af Bet25, og det begrunder oddschef Morten Olsen således:

- Lucca Nordlund har haft et tårnhøjt niveau i alle sine optrædener indtil videre. Hun har imponeret med sin vokal og vist, at hun mestrer flere forskellige typer sange og har en god musikalsk forståelse. Derfor er hun også vores favorit.

Fra venstre Nikoline Steen Kristensen, Lucca Dahl Nordlund og Solveig Mølle Lindelof. De udgør kategorien solister under 23 år i årets liveshows, der begynder fredag aften. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Morten Olsen forudser dog en tæt kamp med de to andre unge solister (under 23 år), der også er gået videre til det første liveshow fredag 26. februar klokken 20. Det er Solveig Mølle Lindelof og Nikoline Steen Kristensen, hvor sidstnævnte er andenfavorit til odds 4,00.

Nikoline Steen Kristensen (billedet) bliver den største konkurrent til nordjyske Lucca, forudser bookmakerne. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Nikoline har en skøn personlighed, og det er svært ikke at holde af hende. Men hendes optræden til bootcampen afslørede, at hun måske ikke har så stærk en vokal. Får hun rettet op på dette, kan hun sagtens vinde X Factor, siger Morten Olsen.

Under alle omstændigheder mener Bet25, at mentor for de unge solister, Oh Land, vinder håneretten over Thomas Blachman, der er mentor for grupperne, og Martin Jensen, der skal forsøge at føre en af solisterne over 23 år til en sejr.

Årets X Factor-dommere og mentorer er fra venstre Thomas Blachman, Oh Land og Martin Jensen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

En anden bookmaker, SpilXperten.com, er enig i, at vinderen skal findes blandt de unge solister. Men her er Nikoline Kristensen favorit med Lucca Nordlund som andenfavorit.

