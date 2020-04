YouTube-video fik lystfiskere til at strømme til Egense: Sejlklubben er ikke tilfreds

EGENSE:I løbet af de seneste dage har der været mange fiskere til stede ved Egense Sejlklub, og det har skabt vrede blandt sejlklubbens medlemmer. Problemet er, at der bliver fisket i havnebassinet, og det er forbudt.

- Hvis en båd rammer fiskelinen, ryger den i skruen, og så skal man have båden på land for at få den fjernet igen, siger Jørgen Simonsen, der er formand i Egense Sejlklub.

Ifølge Jørgen Simonsen kom der pludselig mange lystfiskerne til Egense, efter der torsdag blev lagt en video på YouTube fra havnen.

- For tre dage siden var der en mand fra Nibe, der fiskede i vores havnebassin. Han fik en havørred på krogen i andet kast, og det lægger han på YouTube, siger Jørgen Simonsen.

På 13 timer fik videoen 3000 visninger på YouTube, og samtidig kom der flere og flere lystfiskere til Egense.

- I går stod der 20 og fiskede ved havnebassinet, og vi rendte rundt som politimænd og fortalte, at det må man ikke. Men de var ligeglade, for de skulle fange havørreder, siger Jørgen Simonsen.

Egense Sejlklub har haft kontakt til manden, der lagde videoen på YouTube, og den er nu fjernet igen.

Samtidig har klubben sat skilte op, der fortæller, at det ikke er tilladt at fiske i havnebassinet. Til gengæld er det fortsat tilladt at fiske i områderne udefor havnen.

- Vi har noget af det bedste fiskevand i hele Limfjorden, men man skal altså ikke stå i havnen og fiske, siger Jørgen Simonsen.