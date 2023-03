Zoo bygger nyt: Kom helt tæt på de sjove aber

AALBORG:Aalborg Zoo er til sommer klar med en ny dyreoplevelse for hele familien. For i deres nye planer kan I snart komme helt tæt på Madagaskars forunderlige dyreliv. Det skriver Aalborg Zoo i en pressemeddelelse.

I et nyindrettet anlæg, der skal huse flere forskellige lemur-arter, kan publikum endda gå indenfor, så de kan opleve dyrene på nærmeste hold.

I det nye lemuranlæg får de livlige aber optimale betingelser for naturlig adfærd. Der bliver rigelige klatremuligheder og steder, hvor de kan søge i højden, og anlægget indrettes, så lemurerne kan søge både læ og skygge, men også med gode solpladser, for lemurer elsker at solbade.

- Vores dyr fungerer som ambassadører for deres vilde slægtninge i naturen, og det nye Madagaskarområde skal medvirke til formidling af det spændende dyreliv på øen såvel som de trusler øens dyr er udsatte for. Derfor er det vigtigt, at dyrene har et naturtro miljø, der giver publikum et indblik i deres adfærd og levevis i naturen, siger Henrik Vesterskov Johansen, direktør i Aalborg Zoo.

Unikt dyre- og planteliv

Anlægget opføres med støtte fra Melsen Fonden, der som et af sine fire overordnede formål støtter forbedring af dyrs forhold. Fonden har bevilget fire millioner kroner til projektet og dermed gjort det muligt for Aalborg Zoo at opføre det nye anlæg.

Madagaskars dyre- og planteliv ligner intet andet sted på jorden. For omkring 88 millioner år siden blev øen adskilt fra det afrikanske kontinent, og den efterfølgende isolation har betydet, at 80% af Madagaskars pattedyr kun findes her, det samme gælder for øens planteliv.

Projekteringen af Madagaskarområdet er i fuld gang, og efter planen står det klar til publikum i sommeren 2023.