Zoo-direktør i chok: Får ikke lov til at åbne i denne omgang

AALBORG:Jeg er i chok - det må du gerne citere mig for. Jeg havde helt sikkert regnet med, at vi fik lov at åbne nu.

Det var en særdeles rystet administrerende direktør for Aalborg Zoo, Henrik Johansen, som NORDJYSKE talte med umiddelbart efter, at statsminister Mette Frederiksen i haven udenfor Marienborg havde offentliggjort de detaljerede oplysninger om, hvad der nu kan genåbnes af Danmark, og hvad der ikke kan.

Blandt de attraktioner, der ikke får lov at åbne, er nemlig Aalborg Zoo.

Statsministeren slog fast, at man skulle kunne køre bil i en dyrehave for at en åbning kan komme på tale. Det betyder, at to dyreparker - Givskud og Knuthenborg - kan åbne, mens andre zoologiske haver forsat må holde indgangen lukket.

- Jeg må nok sige, at den her gang havde vi et meget begrundet håb om at få lov til at åbne. Vi har haft en god dialog med Kulturministeriet siden sidst, hvor vi jo ikke fik lov at åbne. Så det her kommer meget, meget bag på os, siger en særdeles skuffet zoo-direktør.

- Vi gik ind i år med klar forventning om overskud. Det blev med coronakrisens start justeret til et underskud, og ja nu ved vi så ingenting. Og uvished er en af de værste følelser, der findes. Og nu ved vi ikke hvornår vi åbner, så det er en rigtig træls fornemmelse, siger den administrerende direktør.

- Vi er trods alt ude i frisk luft, der er god plads til folk at færdes rundt i haven. Og vi havde slet ikke set nogen signaler på, at vi ikke fik lov at åbne denne gang. Der har hele tiden været en forståelse for, at de zoologiske haver skulle have lov at åbne.

Han understreger, at haven selvfølgelig følger de anvisninger og udmeldinger, der kommer fra politisk hold.

- Nu venter vi så på en ny udmelding. Vi må vente og se, lyder det.

Håber på åbning i maj eller juni

Karl Henrik Laursen, der er direktør for Nordsøen Oceanarium, er også overrasket over, at de zoologiske haver ikke må åbne, mens han er mere forstående over for, at akvariet i Hirtshals også må holde lukket i noget tid endnu.

Karl Henrik Laursen havde håbet at få lov at åbne, men har forståelse for det modsatte. Arkivfoto: Carl Thg. Poulsen

- Jeg var ligesom forberedt på det, da der tidligere på ugen kom en rapport, hvor anbefalingen lød, at indendørsanlæg ikke skulle åbne i denne omgang. Så det kommer ikke bag på mig, at vi forsat må holde lukket, siger han.

- Jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået lov til at åbne, og vi er helt klar til det, men jeg respekterer den politiske beslutning og de sundhedsfaglige anbefalinger, tilføjer han.

Nu håber Karl Henrik Laursen, at Nordsøen Oceanarium er med i tredje eller fjerde fase af genåbningen af landet.

- Jeg håber, at vi kan åbne i sidste halvdel af maj-måned eller i begyndelsen af juni, siger han.

De zoologiske haver og Nordsøen Oceanarium lukkede midt i marts, som følge af coronavirus.