Zoo-direktør jubler: Vi er super-super glade nu

AALBORG:Så skete det. De zoologiske haver i Danmark får lov til at genåbne efter godt et par måneders nedlukning på grund af coronavirus. Og i Aalborg har zoo-direktør Henrik Johansen da også svært ved at skjule sin glæde.

- Det har været en rutsjetur for os, og uvisheden om hvornår vi måtte åbne har været rigtig træls. Så vi er super super glade. Nu har vi regeringens udmelding på, at det er okay at åbne, lyder det fra Henrik Johansen.

Han oplyser dog, at man ikke farer ud og åbner haven allerede i morgen.

- Vi åbner onsdag 27. maj. Hvis vi valgte at åbne i en weekend, kunne vi risikere et stort rykind. Vi vil gerne lige have nogle hverdage, så vi kan få de sidste rutiner på plads til en stille og rolig åbning af haven. Vi mangler også lige den sidste rengøring og så videre, så alt er klar til at genåbne, siger zoo-direktøren.

Han understreger, at der ved åbningen vil blive levet fuldt og helt op til alle de anvisninger, der ligger fra myndighedernes side.

- Vi har styr på alle restriktioner og anvisninger i forhold til corona - omkring at holde afstand og undgå sammenklumpninger af folk - det har vi haft styr på i lang tid. Faktisk lige siden vi troede vi måtte åbne igen i starten af maj, siger Henrik Johansen.

Der er blandt andet blevet sat mobilhegn op, som sikrer en ensretning af "færdslen" rundt i zoo for publikum - det gælder blandt en ny gangbro hen over zavannen. Den er ikke så bred, at folk efter forskrifterne kan færdes i begge retninger, så her er der sat skilte op med ensretning.

- Vi har også sat en rød lysmarkering op, som viser om der er ledig kapacitet i vores butikker. Vi har også sat tællere op ved hovedindgangen, så vi kan tælle både folk, der går ind og folk, der går ud af haven. Det betyder, at vi hele tiden har fuldt styr på, hvor mange gæster vi har i haven, forsikrer zoo-direktøren.

Henrik Johansen oplyser i den sammenhæng, at eksempelvis fodringer af dyr ikke bliver genoptaget, fordi det fører til samlinger af folk på flere end det tilladte og det samme gælder på zoo-scenen, hvor der ofte er flere hundrede mennesker til en forestilling. Det kommer ikke til at ske lige nu og her.

- Forsamlingsforbuddet gælder ikke for parken som helhed, men vi må ikke lave for eksempel fodringer, hvor der samles for mange på et lille areal inde i selve haven. Vi tilpasser os vejledningerne og er enormt glade for at få lov til at åbne. Det allervigtigste er jo, at folk kan komme op og se vores dyr og få en god oplevelse i haven, mener direktøren.

Han glæder sig til sammen med personalet at vise de nye ting, som zoo kan byde på i år frem for gæsterne fra på onsdag.

Henrik Johansen er nu meget spændt på, hvor meget haven kan nå at indhente af det forsømte på det økonomiske område.

- Der har været to uvisheder: Hvornår måtte vi åbne? Det er nu afklaret, og hvordan vil gæsterne tage imod åbningen? Så jeg tør slet ikke på nuværende tidspunkt sige, om vi ender i indeks 75, eller hvad det bliver, lyder det fra direktøren.

Han glæder sig også over den store opbakning, som zoo har fået under nedlukningen med indsamling af over en million støttekroner fra private.

- Det er vi super taknemmelige for, fastslår Henrik Johansen.