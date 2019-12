Zoo-dyr generet af koncerter i Mølleparken - nu er ny koncertplads fundet

AALBORG:Dyrene i Aalborg Zoo er kraftigt generet af høj musik fra Mølleparken, når der er koncerter.

Det har Aalborg Kommune været vidende om længe, og derfor har fire forvaltninger i fællesskab været på jagt efter koncertpladser, der kan afløse Mølleparken ved store udendørs koncerter.

Der er stadig gang i forhandlinger, men i forhold til 2020 anbefaler den kommunale arbejdsgruppe, ”at ”Grøn Koncert-pladsen” på Hvorup Kirkevej anvendes som et alternativ/supplement til Mølleparken”.

Kommunal arbejdsgruppe peger på Hvorup Kirkevej, der normalt huser Grøn Koncert, som afløser for Mølleparken.

- Jeg synes, at det giver god mening, siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL).

Det har været en længere proces, før valget er valget på pladsen i Nørresundby med en kapacitet på op til 40.000 publikummer, for der er mange hensyn at tage.

- Man må kigge på, hvor man generer færrest muligt, hvor adgangsforholdene er gode, og hvor man undgår trafikkaos som ved den der Jean-Michel Jarre-koncert for efterhånden mange år siden.

Steder fravalgt

De tre forvaltninger har også haft kig på andre områder som Golfparken og Stigsborggrunden, men disse steder har man fravalgt.

- Vi har kigget på en masse mulige lokationer, fordi vi gerne vil have de her arrangementer, og der er rigtig mange borgere, der efterspørger dem. Men det er også noget med at finde en balance af hensyn til Zoologisk Have og de mennesker, der bor i nærheden, så man ikke skal udsættes for støj hele tiden, siger Lasse P. N. Olsen.

Og netop hensynet til dyrene i zoo er vigtigt, mener rådmanden.

- Af hensyn til Zoologisk Have giver det mening at neddrosle det derude og gerne ad åre og så snart som muligt udfase det helt, når det er mulig.

Miljø- og Energiforvaltningen har på den baggrund justeret rammerne for afholdelse af musikarrangementer i Mølleparken, så der ikke længere er mulighed for at afholde koncerter i mere end fire timer.

- Det er set i lyset af, at Zoologisk Have har henvendt sig, fordi der er problemer med dyrevelfærden i forbindelse med de her koncerter. Og det er et hensyn, der ikke har indgået i høj nok grad hidtil, så det må vi selvfølgelig forsøge at tage højde for.

Man ser stadig på mulighederne for, at der også efter 2020 kan holdes tre årlige koncerter i Mølleparken.

Når man nu har erkendt, at koncerter i Mølleparken påvirker dyrene, hvorfor så ikke helt droppe stedet som koncertplads?

- Det kan jeg også se for mig, at vi gør på længere sigt, men lige nu er der noget planlægning, der er så langt fremme for 2020, at det ikke giver meget mening. Men for min skyld kunne man godt neddrosle det fuldstændigt.

Koncert på dyrskueplads

Udover pladsen i Nørresundby, kommer der også musik på Dyrskuepladsen i Skalborg, hvor musikarrangementet ”Vi elsker 90’erne”, der normalt holdes i Mølleparken, får hjemme i 2020.

Tilladelsen gælder for 2020, og hvis arrangementet skal gentages i 2021, skal der foretages støjberegninger.

Dermed er Dyrskuepladsen i Skalborg med i oversigten over kommunale pladser, hvor der kan afholdes udendørs musikarrangementer.

- Det er jo ikke et ukendt fænomen at bruge dyrskuepladser til store musikarrangementer som Roskilde. Og den er jo velegnet til det, der er gode adgangsforhold, toiletter og plads.

Kommunen har dog ikke råderet over arealet, da det er Agri Nord, der ejer Dyrskuepladsen, og derfor skal brugen aftales med ejeren.

Miljø- og Energiforvaltningen har desuden fået nogle henvendelser vedrørende afholdelse af musik-arrangementer i ”sommerlandet”.

Det spørgsmål er endnu ikke afklaret, men Miljø- og Energiforvaltningen arbejder på et nyt sæt retningslinjer for afholdelse af musik-arrangementer i ”sommerlandet” på såvel kommunale som private pladser/arealer.