Zoo-dyrepassere i oprør over ændringer i arbejde

ODENSE: Dyrepassere fra København og Givskud har fredag taget turen til Odense Zoo, mens dyrepassere fra Aalborg har meldt deres ankomst lørdag og søndag til den zoologiske have i Odense, skriver Fagbladet 3F.

Dyrepasserne bakker op om deres 13 kolleger i Odense Zoo, hvor ledelsen vil droppe tre af fem elevstillinger samt sætte nogle af dyrepassere til at gøre rent og skære frugt i stedet for at passe dyr.

Tillidsrepræsentant hos Aalborg Zoo, Frank Thomsen, kører lørdag sammen med andre dyrepassere til Odense Zoo. Han mener, at ændringerne i Odense Zoo vil gå ud over dyrene. At være dyrepasser drejer sig ikke kun om at træne og aktivere dyrene, men også at være rolig og observere dem, når der for eksempel skal gøres rent hos dem, mener han.

- Ændringerne er en alvorlig trussel mod dyrene, og det går ud over medarbejdernes arbejdsmiljø. Og så rammer det kommende dyrepasserelever og dermed fagligheden i branchen. Det er i forvejen svært at komme i lære som dyrepasser, og nu vil Odense Zoo altså gøre det endnu sværere, siger Frank Thomsen.

Det forventer formanden for 3F Aalborg, Allan Busk, heller ikke:

- Vi i 3F Aalborg skal i hvert fald signalere på det kraftigste, at hvis direktøren i Aalborg Zoo skulle komme på samme tanker, så kan han godt forberede sig på kamp. Vi har en rigtig god zoo i Aalborg, og den skal ikke ødelægges af personer, der tænker mere på profit end på godt arbejdsmiljø og dyrevelfærd, siger Allan Busk.

37-årige Michelle Lamm er til hverdag faglært dyrepasser og tillidsrepræsentant hos Nordeuropas største akvarium, Den Blå Planet i København, men fredag formiddag har hun delt zebrastribede balloner ud til gæsterne i Odense Zoo.

- Jeg vil gerne bakke op om vores kolleger i Odense Zoo. Vi støtter dem. De er ramt nu, men det påvirker hele branchen. Vi frygter, at ændringerne kan brede sig til andre dele af landet, og det har vi på ingen måde lyst til, siger Michelle Lamm til Fagbladet 3F.

Tillidsrepræsentant for dyrepasserne i Odense Zoo, Søren Linde, er meget glad for støtten fra andre dyrepassere over hele landet.

- Det betyder rigtigt, rigtigt meget for os dyrepassere i Odense Zoo, at vi får opbakning fra kolleger over hele landet. Det viser, at vores ledelses opfattelse af, at det at passe dyr bare kan være et samlebåndarbejde, er helt forkert. Arbejdet som dyrepasser skal være en helhed, som det altid har været, siger Søren Linde.