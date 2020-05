Zoo og oceanarium glæder sig til at åbne tidligere - hvis muligt

NORDJYLLAND:Genåbningen af Danmark er hidtil gået så godt, at statsminister Mette Frederiksen (S) i næste uge vil mødes med lederne af de andre partier i Folketinget for at drøfte en mulig fremskyndelse af genåbningsplanerne. Og det glæder blandt andre Aalborg Zoo og Nordsøen Oceanarium.

Ifølge en ny rapport fra Statens Serum Institut er smitten med coronavirus i Danmark under kontrol, skriver Mette Frederiksen i et brev til partilederne, oplyser Ritzau.

Det betyder, at der ifølge rapporten kan være grundlag for at udvide genåbningens fase 2.

- Det kan for eksempel betyde, at en stor del af dansk kulturliv kan åbne tidligere end først planlagt, skriver Mette Frederiksen.

En række partier har presset på for, at blandt andet zoologiske haver og museer snart kan åbne. De står ellers først til at åbne i fase 3, som indledes 8. juni.

Zoo er klar

Direktør Henrik Johansen fra Aalborg Zoo siger:

- Vi er klar til at åbne igen. Jeg forventer ikke noget, men hvis vi får lov, kan vi åbne nu.

Aalborg Zoo har allerede forberedt sig nøje, så man kan overholde reglerne for begrænsning af smittespredning.

Der er blandt andet sat hegn op ved restauranten, nogle gangarealer er ensrettet, og man vil holde øje med, hvor mange, der for eksempel er på legepladsen.

- Hvis vi synes, der bliver overfyldt, begrænser vi antallet på legepladsen. Og det kan godt være til færre end reglerne ellers tillader. Folk skal være trygge ved at besøge Aalborg Zoo, understreger direktør Henrik Johansen.

Ønsker forbud lempet

Nordsøen Oceanarium i Hirtshals ser også frem til at kunne åbne igen.

- Vi vil godt kunne genåbne før 8. juni, men en lempelse af forsamlingsforbuddet er et vigtigt parameter for os, siger direktør Karl Henrik Laursen fra Nordsøen Oceanarium.

- Hvis man fortsat kun må være 10 samlet, sætter det store begrænsninger for os, fastslår direktøren.

Han håber, at forsamlingsforbuddet ændres, så det vil være muligt at kunne samle op til 20-30-40 personer.

- Så vil vi kunne lave mange flere ting sammen med vores besøgende, siger Karl Henrik Laursen.

Men han er stadig usikker på, hvad politikerne når frem til, når det gælder genåbningen.