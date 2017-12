Zoos brune bjørne aflivet

AALBORG: Aalborg Zoo har onsdag aflivet deres to gamle brunbjørne. Det har Zoo valgt at gøre, fordi bjørneanlægget ikke længere er tidssvarende.

De to brune bjørne var 20 og 21 år gamle, og på grund af bjørnenes alder, besluttede Aalborg Zoo, at det var bedre at aflive bjørnene frem for at sende dem til en anden zoologisk have, skriver Aalborg Zoo på Facebook.

Efterspørgslen på gamle bjørne er desuden meget lille i zoologiske haver.

De to brunbjørne har dog ikke levet forgæves. De kommer til at gøre nytte i forskellige forskningsprojekter både i indland og udland.

Specielt kan forskere på Aalborg Universitet bruge prøver fra Aalborg Zoos brunbjørne til at sammenligne med vilde bjørne i deres forskningsprojekt. Projektet undersøger blandt andet, hvorfor bjørne kan tåle den lange søvn i vinterhi uden at udvikle blodpropper. Den viden kan med held bruges til at opklare alvorlige sygdomme hos mennesker.

Øjnene kommer til at indgå i et projekt om, hvordan bjørnes syn fungerer sammenlignet med andre arter, og skind og kranier fra brunbjørnene vil blive doneret til Aalborg Zoos Skoletjeneste, så det kan bruges til undervisning og formidling.