Zwei Grosse: Vi slap heldigt fra brand og er klar igen

AALBORG:Midt i festlighederne i Jomfru Ane Gade i Aalborg i weekenden opstod der pludselig brand i en af beværtningerne.

Det skete omkring kl. 01.30 natten til søndag, og store brandbiler måtte køre ind i forlystelsesgaden, efter dørmænd havde set røg i Zwei Grosse Bier Bar og slået alarm. De mange festglade gæster blev evakueret, men ingen var kommet noget alvorligt til.

Det viste sig, at røgen kom fra et depotrum hos Zwei Grosse Bier Bar, hvor der var gået ild i el-installationer.

Held i uheld

Men allerede inden brandfolkene nåede frem, var ilden slukket.

- Når det nu skulle være, var vi så heldige, vi kunne være, fordi et vandrør brændte over, fortæller direktør Henrik Foget Jensen fra Zwei Grosse.

Ilden medførte, at et el-skab i depotrummet faldt ned på et pvc-vandrør, så røret sprang læk og vand strømmede ud og slukkede flammerne.

Der var lidt røg og sodskader i beværtningen, og medarbejderne har lige siden haft travlt med at få ryddet op og gjort klar til at modtage gæster.

- Vi er kørende igen og helt klar til weekenden, understreger Henrik Foget Jensen.

Omsætning stiger

Zwei Grosse Bier Bar er klar igen på flere måder, nemlig også efter coronanedlukningen.

For nok var nedlukningsperioden en hård omgang økonomisk, men nu er omsætningen nået op på samme niveau som i 2019 - året før coronaen ramte Danmark, fortæller Henrik Foget Jensen.