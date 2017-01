- Normalt siger jeg ikke ja til talentprogrammer, men fordi det her er min egen musik, og det hele foregår med livemusik, så har programmet fra start titalt mig, sagde Anders Hornshøj Laugesen inden finalen.

Men efter finalesejren i Forum Horsens i weekenden er han nu klar til at gå hele linen ud.

AALBORG: Anders Hornshøj Laugesen vandt finalen i DK4’s poptalent-show og det betyder, at den 31-årige sangskriver og sanger fra Aalborg nu kan se frem til en udgivelseskontrakt med Sony Music og hjælp til management og booking af NKMusic.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies